Деми Мур появилась в образе, который никогда не выйдет из моды

Это идеальный вариант образа для новогодней ночи! Недавно в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие «Женщины в Голливуде», организованное журналом ELLE. Одной из гостий вечера стала Деми Мур. Её лук отлично вписался бы в концепцию главного праздника года.

Деми Мур Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Звезда фильма «Субстанция» появилась на ковровой дорожке в честь события в наряде, который, пожалуй, никогда не выйдет из моды. Мур позировала перед фотографами в платье с серебристыми пайетками — одновременно ярко и лаконично.

Стилисты называют пайетки одним из наиболее трендовых модных приёмов в этом сезоне. Они предлагают надевать блестящие топы и платья для празднования Нового года. Цвет ткани может быть любым, а сочетать пайетки можно с вещами из любых других материалов.

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