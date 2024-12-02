Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Деми Мур появилась в образе, который никогда не выйдет из моды

Деми Мур появилась в образе, который никогда не выйдет из моды
Деми Мур
Аудио-версия:
Комментарии

Это идеальный вариант образа для новогодней ночи! Недавно в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие «Женщины в Голливуде», организованное журналом ELLE. Одной из гостий вечера стала Деми Мур. Её лук отлично вписался бы в концепцию главного праздника года.

Деми Мур

Деми Мур

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Звезда фильма «Субстанция» появилась на ковровой дорожке в честь события в наряде, который, пожалуй, никогда не выйдет из моды. Мур позировала перед фотографами в платье с серебристыми пайетками — одновременно ярко и лаконично.

Стилисты называют пайетки одним из наиболее трендовых модных приёмов в этом сезоне. Они предлагают надевать блестящие топы и платья для празднования Нового года. Цвет ткани может быть любым, а сочетать пайетки можно с вещами из любых других материалов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Названа самая стильная обувь для празднования Нового года
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android