Куриная грудка за $ 47, а банка кофе — за $ 8: сколько стоит жизнь в Арктике

Жительница города Инувик рассказала, во сколько ей обходится поход в супермаркет. Невероятная природа, умиротворение и чистый воздух — это лишь одна сторона жизни в Арктике. Блогерша по имени Эллен, живущая на северо-западе Канады, шокировала Сеть ценами в местных магазинах. Спойлер: в более северных городах всё ещё дороже.

Чек за среднюю продуктовую корзину в Инувике составляет около $ 215 (по нынешнему курсу это около 23 тысячи рублей). За эти деньги можно купить говяжий фарш, маленькую упаковку сыра фета, замороженную пиццу, несколько сладких батончиков и другие мелочи. По словам Эллен, только за несколько куриных грудок приходится отдавать $ 47 (почти 5 тысяч рублей). Банка кофе стоит почти $ 8 (больше 800 рублей), а шоколадная паста — $ 49.

Подписчики Эллен признались, что цены на шоппинг в Инувике их шокировали:

«Клянусь, я больше никогда не буду жаловаться на цены в маркете около моего дома», «Что ж, прекрасный повод переехать оттуда», «Я надеюсь, зарплаты там тоже высокие», «Куриную грудку за $ 47 я не ел ни в одном ресторане».

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