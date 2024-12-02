Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» выпустит самый милый календарь с собаками-поводырями

Всё ради доброго дела. Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» выпустит самый милый календарь, который только можно себе представить. Моделями для него стали очаровательные пёсики, которые помогают людям. Устоять перед обаянием этих «хоккеистов» просто невозможно».

Самый милый календарь Фото: Кадр из видео New York Islanders

В фотосессии поучаствовали хвостатые подопечные организаций, которые занимаются обучением собак-поводырей, а также пушистиков, помогающих спасателям. Часть доходов от продажи календарей пойдёт на развитие этого важного дела.

Проект получил название «Лапы и шайбы». Для него пёсики перевоплотились в настоящих хоккеистов. Кому-то дали в лапы клюшки, а кому-то разрешили погонять настоящие шайбы.

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