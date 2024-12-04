Врач рассказал, как продлить срок службы подушки

Педиатр-аллерголог, известный в Сети как Доктор Рубин, предупредил о возможных рисках использования пожелтевших подушек. Он отметил, что регулярное использование таких предметов может негативно сказаться на здоровье человека, вызывая обострения симптомов аллергии, астмы и даже экземы.

По словам доктора, жёлтый цвет подушки сигнализирует о накоплении жиров, масел и других веществ, выделяемых нашей кожей во время сна. Эти вещества проникают сквозь наволочки и постепенно загрязняют подушку, создавая благоприятную среду для размножения бактерий, грибков и пылевых клещей.

Чтобы предотвратить такие последствия, врач рекомендует приобретать чехлы на молнии, которые будут служить дополнительной защитой от проникновения загрязнений внутрь подушки. Также важно регулярно стирать наволочки и саму подушку (если это допустимо), чтобы поддерживать её чистоту и свежесть.

Однако, несмотря на эти меры предосторожности, следует помнить, что любая подушка имеет ограниченный срок службы — от 1 до 5 лет, в зависимости от её качества и материалов. Если вы замечаете усиление симптомов аллергии при использовании подушки, лучше заменить её на новую.

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