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Новогодний стол в 2024 году: во сколько россиянам обойдётся праздник?

Новогодний стол в 2024 году: во сколько россиянам обойдётся праздник?
Новогодний стол в 2024 году
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Стоимость новогоднего стола в России по сравнению с прошлым годом выросла на 13,5%. Как пишет «РИА-Новости», цена праздничного набора продуктов увеличилась до 9,1 тыс. рублей.

В стандартный набор продуктов для праздника включены ингредиенты для приготовления горячих блюд, овощной нарезки, закусок, а также популярных салатов оливье и сельдь под шубой. Кроме того, в корзину входят фрукты, торт и различные напитки.

Среди продуктов, которые сильнее всего подорожали за год, выделяются картофель (+65%), икра (+34%) и сливочное масло (+31%). В то же время стоимость курицы снизилась на 7%.

На 12 бутербродов с икрой придётся потратить в среднем 2 326 рублей, такое же количество бутербродов со шпротами обойдётся в 258 рублей. Цена ингредиентов для оливье на четыре персоны в этом году составляет 553 рубля, для сельди под шубой — 261 рубль. Бутылку шампанского можно будет приобрести по средней цене 385 рублей.

Откажитесь от алкоголя в Новый год — сохраните и финансы, и здоровье.
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