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Рита Ора произвела фурор, появившись на ковровой дорожке с дерзкой стрижкой

Рита Ора произвела фурор, появившись на ковровой дорожке с дерзкой стрижкой
Рита Ора
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В преддверии праздников певица кардинально сменила имидж. Рита Ора посетила церемонию вручения модной премии British Fashion Awards 2024, которая состоялась в Лондоне. Звезда дебютировала на мероприятии с трендовой причёской.

Рита Ора

Рита Ора

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Ора, которая в последнее время носила длинные локоны, сделала дерзкую стрижку пикси, а также осветлила волосы и брови. Стилисты называют такой приём одним из наиболее модных в этом сезоне — идеальный способ выделиться из толпы.

Рита позировала перед фотографами в объёмном брючном костюме в серых оттенках, а милым дополнением её наряда стал классический галстук в крапинку. Певица разбавила образ массивными украшениями и тёмной губной помадой.

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