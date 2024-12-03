Рита Ора произвела фурор, появившись на ковровой дорожке с дерзкой стрижкой

В преддверии праздников певица кардинально сменила имидж. Рита Ора посетила церемонию вручения модной премии British Fashion Awards 2024, которая состоялась в Лондоне. Звезда дебютировала на мероприятии с трендовой причёской.

Рита Ора Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Ора, которая в последнее время носила длинные локоны, сделала дерзкую стрижку пикси, а также осветлила волосы и брови. Стилисты называют такой приём одним из наиболее модных в этом сезоне — идеальный способ выделиться из толпы.

Рита позировала перед фотографами в объёмном брючном костюме в серых оттенках, а милым дополнением её наряда стал классический галстук в крапинку. Певица разбавила образ массивными украшениями и тёмной губной помадой.

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