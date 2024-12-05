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Мэрайя Кэри рассказала о милой рождественской традиции, которой придерживается уже 13 лет

Мэрайя Кэри рассказала о милой рождественской традиции, которой придерживается уже 13 лет
Мэрайя Кэри
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Этот секрет помогает королеве праздников здорово поднять новогоднее настроение! Мэрайя Кэри уже давно сохраняет титул главной рождественской звезды Голливуда. Каждый год мы слышим в магазинах именно её песню All I want for Christmas is you.

Для Мэрайи Рождество всегда было особенным праздником. Она рассказала, что соблюдает множество традиций для того, чтобы делать это время по-настоящему волшебным. Так, например, вот уже 13 лет подряд Кэри готовит в декабре лингвини с соусом из белых моллюсков, а помогают ей в этом дочери.

Я люблю готовить во время праздников. Мой любимый рецепт перешёл мне по наследству от отца. Я готовлю лингвини каждый год, а с недавних пор делаю это вместе с моими девочками, — рассказала звезда.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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