Мэрайя Кэри рассказала о милой рождественской традиции, которой придерживается уже 13 лет

Этот секрет помогает королеве праздников здорово поднять новогоднее настроение! Мэрайя Кэри уже давно сохраняет титул главной рождественской звезды Голливуда. Каждый год мы слышим в магазинах именно её песню All I want for Christmas is you.

Для Мэрайи Рождество всегда было особенным праздником. Она рассказала, что соблюдает множество традиций для того, чтобы делать это время по-настоящему волшебным. Так, например, вот уже 13 лет подряд Кэри готовит в декабре лингвини с соусом из белых моллюсков, а помогают ей в этом дочери.

Я люблю готовить во время праздников. Мой любимый рецепт перешёл мне по наследству от отца. Я готовлю лингвини каждый год, а с недавних пор делаю это вместе с моими девочками, — рассказала звезда.

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