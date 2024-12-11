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Регулярное употребление этого напитка может продлить жизнь почти на два года

Регулярное употребление этого напитка может продлить жизнь почти на два года
Напиток может продлить жизнь почти на два года
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Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Ageing Research Reviews, регулярное употребление кофе может продлить жизнь человека почти на два года. По мнению учёных, это связано со снижением риска различных заболеваний, характерных для пожилого возраста.

Анализируя существующие данные о влиянии кофе на организм, авторы пришли к выводу, что напиток снижает вероятность развития сердечных и респираторных заболеваний, инсульта, некоторых видов рака, диабета, деменции и тяжёлой депрессии. Напиток также повышает устойчивость к стрессу, что дополнительно способствует увеличению продолжительности жизни.

Исследование показывает, что люди, регулярно пьющие кофе, живут в среднем на 1,84 года дольше, чем те, кто воздерживается от этого напитка. Это подтверждает положительное влияние кофе на здоровье пожилых людей.

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