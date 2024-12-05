Учёные назвали шесть полезных для мозга растительных продуктов

Команда под руководством Наоми Мэй — кандидата наук из Школы медицинских, аборигенных и оздоровительных наук — обнаружила, что некоторые растительные продукты положительно влияют на мозг. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Food & Function.

Выяснилось, что сливы сорта Queen Garnet, бузина, чёрный перец, гвоздика, шалфей и мелисса содержат антиоксиданты, способные защищать мозг от нейродегенеративных заболеваний. Они предотвращают гибель клеток, вызванную окислительным стрессом.

По словам учёных, их исследование важно для понимания того, как растительные продукты могут использоваться для защиты нашего мозга и тела от повреждений.

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