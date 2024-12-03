Звезда «Клона» Джованна Антонелли похвасталась идеальной фигурой

Актриса держит себя в форме с помощью любимого занятия. Джованна Антонелли стала известна благодаря сериалу «Клон». С момента выхода легендарной бразильской мыльной оперы прошло больше 20 лет, однако, глядя на фото Антонелли, в это практически невозможно поверить.

48-летняя актриса поделилась снимками в купальнике и поразила поклонников идеальной фигурой. Джованна ещё со времён «Клона» активно занимается спортом и танцами, что помогает ей сохранять осиную талию и рельеф мышц.

Джованна Антонелли Фото: Из личного архива Джованны Антонелли

«Джованна лучший пример того, почему танцы — это не просто хобби», «Шикарная фигура!», «Мечтаю, что когда-нибудь Джованна откроет собственную школу танцев», «Нам всем срочно нужно узнать секрет того, как в 48 выглядеть на 30», — пишут поклонники звезды бразильского кино.

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