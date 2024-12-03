Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Всё благодаря танцам: звезда «Клона» Джованна Антонелли похвасталась идеальной фигурой

Звезда «Клона» Джованна Антонелли похвасталась идеальной фигурой
Джованни Антонелли
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса держит себя в форме с помощью любимого занятия. Джованна Антонелли стала известна благодаря сериалу «Клон». С момента выхода легендарной бразильской мыльной оперы прошло больше 20 лет, однако, глядя на фото Антонелли, в это практически невозможно поверить.

48-летняя актриса поделилась снимками в купальнике и поразила поклонников идеальной фигурой. Джованна ещё со времён «Клона» активно занимается спортом и танцами, что помогает ей сохранять осиную талию и рельеф мышц.

Джованна Антонелли

Джованна Антонелли

Фото: Из личного архива Джованны Антонелли

«Джованна лучший пример того, почему танцы — это не просто хобби», «Шикарная фигура!», «Мечтаю, что когда-нибудь Джованна откроет собственную школу танцев», «Нам всем срочно нужно узнать секрет того, как в 48 выглядеть на 30», — пишут поклонники звезды бразильского кино.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
София Вергара восхитила поклонников фото, сделанными на отдыхе
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android