Стилисты назвали модную замену мужскому свитеру

В тренде могут быть даже поклонники строгой классики. Стилисты придумали, как избавиться от скучных свитеров, которые так любят мужчины. Эксперты предлагают носить вместо них трикотажные и вязаные кардиганы.

В этом сезоне выбирать можно любые модели таких кофт — укороченные и удлинённые, приталенные и оверсайз, а сочетать их можно с привычной повседневной одеждой. Кроме того, модными стилисты называют кардиганы любых цветов.

На прошедших недавно Неделях моды подобные модели мужской одежды были представлены в коллекциях ведущих дизайнерских домов. Так, например, трикотажные кардиганы выпустили Givenchy, Loewe, Hermes, Miu Miu, Bottega Veneta и другие известные бренды.

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