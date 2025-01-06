Опасно для здоровья: дерматолог объяснила, почему нельзя спать с мокрыми волосами

Отказ от простой процедуры может привести к грибку кожи головы. Дерматолог Аамна Адель рассказала, чем грозит отказ от использования фена после душа.

Она пояснила, что у каждого человека на коже и голове есть естественный вид дрожжевых грибов, известный как малассезия. Хотя он обычно безвреден, иногда он может разрастись и вызвать перхоть, зуд или другие кожные заболевания.

Дерматолог объяснил, что если человек выбирает естественную сушку волос и спит с влажными волосами, то он создаёт идеальную среду для размножения дрожжевого грибка. Это может привести к себорейному дерматиту.

Более того, сон с мокрыми волосами повышает риск развития грибковой инфекции, известной как стригущий лишай.

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