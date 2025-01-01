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Ежедневное употребление этого продукта может предотвратить болезни сердца

Ежедневное употребление этого продукта может предотвратить болезни сердца
Польза грибов для здоровья
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Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что употребление всего пяти грибов в день помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак и болезнь Альцгеймера. Грибы содержат мощные антиоксиданты, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Food Chemistry.

Особенно в этом плане выделяются белые грибы. Содержащиеся в них антиоксиданты помогают нейтрализовать вредные вещества, возникающие при переваривании пищи, и поддерживают здоровье клеток, белков и ДНК.

Учёные советуют начинать день с грибов на завтрак, добавляя их в омлеты или тосты. Это простой и эффективный способ увеличить потребление антиоксидантов и улучшить защиту организма.

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