Спорт и творчество в одном месте: в «Лужниках» открылась выставка «Пространство искусства»

Экспозиция доступна для свободного посещения ежедневно в часы работы Дворца тенниса. «Лужники» и проект «Спорт + Арт» представили выставку «Пространство искусства», состоящую сразу из трёх независимых пространств.

Вместо классического галерейного подхода, когда зрителю нужно выделить время и посетить выставку, мы переносим объекты искусства в те пространства, где наш потенциальный зритель привык бывать достаточно часто. Это позволяет посетителям неоднократно соприкоснуться с искусством, погрузиться в новый для себя опыт и, возможно, выбрать работу для своей коллекции, фактически не отрываясь от своего привычного досуга, — рассказала сооснователь проекта «Спорт + Арт» и куратор выставки Юлия Агапова.

Ольга Ястра Фото: Пресс-служба «Лужников»

В пространстве Блока «А» Дворца тенниса посетители смогут ознакомиться с персональной выставкой художника Ильи Евдокимова. В лобби-кафе на первом этаже Блока С гостей ждут яркие работы Ольги Ястры — начинающей художницы, работающей в поле современного искусства в технике масляной живописи и коллажа.

На втором и третьем балконах Дворца тенниса представлена коллаборация «Лужников» и проекта «Спорт + Арт» с галереей современного искусства «K35». В рамках экспозиции можно увидеть работы нескольких авторов: Натальи Спечинской, Андрея Новикова, Анастасии Корсаковой, Екатерины Крестовой и других.

Илья Евдокимов Фото: Пресс-служба «Лужников»

Выставка выстроена таким образом, чтобы гости могли познакомиться с творчеством разных авторов, работающих в своих узнаваемых техниках — от классической живописи и экспериментов с применением потали или акриловых красок до медиа в виде фрагментов винтажных глянцевых журналов.

«Чемпионат» в рамках сотрудничества с проектом «Спорт + Арт» выпускает капсульный мерч с принтами работ современных художников, представленных на выставке «Пространство искусства».

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