В Москве прошли соревнования «Лига триатлона & Ironstar Indoor 2024»

1 декабря спортивный комплекс «Северный» собрал более 300 любителей спорта из Москвы, Подмосковья, других регионов России и стран. Каждый из них был готов испытать свои силы в уникальном формате indoor-триатлона — это динамичное мероприятие, в котором этапы классического триатлона проходили в закрытом помещении, обеспечивая идеальные условия для соревнований вне зависимости от погоды.

В рамках «Лиги триатлона & Ironstar Indoor 2024» участникам предстояло преодолеть максимальное расстояние за строго отведённое время: 10 минут плавания, 25 минут велогонки и 20 минут бега. Беговой этап проходил на легкоатлетических дорожках в манеже спортивного комплекса.

«Лига триатлона Фото: Федерация триатлона России

Соревнования проводились в несколько волн, согласно возрастной категории. Кроме индивидуальных стартов, были организованы эстафеты, где команды из двух или трёх человек могли совместно пройти все этапы гонки.

Результаты участников

Мужчины

Андрей Митрофанов — 25,2 км. Валерий Анников — 24,38 км. Антон Косолапов — 24,04 км.

Женщины

Виктория Крахина — 22,35 км. Анна Бойкова — 20,4 км. Галина Четверикова — 19,55 км.

«Лига триатлона Фото: Федерация триатлона России

Эстафеты

Мужчины

TOP TEAM — 26,51 км. Rosbank Sport Team Man — 23,58 км. X-team — 23,22 км.

Женщины

Rosbank Sport Team Lady — 20,48 км. OMG Girls Triathlon! — 19,93 км. Yandex Team 1 — 19,61 км.

Смешанные

Yandex Team 2 — 25,99 км. Первая VKосмическая — 25,55 км. KONAkovo Tri — 25,22 км.

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