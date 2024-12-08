Врач-гастроэнтеролог рассказала, можно ли есть мандарины на ночь

Вечером иногда появляется желание полакомиться мандаринами, но можно ли эти фрукты есть на ночь? На этот вопрос ответила врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Мария Комбарова.

Эксперт успокаивает, что мандарины можно есть не только в течение дня, но и на ночь. Однако следует помнить, что фрукты, как, впрочем, и любые другие продукты не следует употреблять за два часа до сна.

Дело в том, что это может спровоцировать изжогу — заброс содержимого желудка в пищевод и горло, что сопровождается жжением и болью.

Поэтому не отказывайте себе в приятных и полезных лакомствах по вечерам. Мандарины богаты важными для здоровья витаминами, минералами, клетчаткой и полезными растительными соединениями, которые положительно влияют на работу кишечника, иммунитета, нервной системы и снижают риск различных заболеваний.

Читайте также: В России ожидается резкий скачок цен на мандарины

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.