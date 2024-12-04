5 декабря открывается ГУМ-каток: сколько стоит ледовый сеанс на главной площадке страны

Долгожданный сказочный сезон начинается! 5 декабря состоится открытие ГУМ-катка — главной ледовой площадки страны. В этот день гостей Красной площади ждёт множество сюрпризов. Можно будет не только покататься на коньках, но и принять участие в мастер-классах от звёзд фигурного катания и посмотреть яркое представление.

В течение всего сезона на ГУМ-катке будут проходить бесплатные мастер-классы от известных спортсменов. Некоторые из них проведёт Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Будет весело и по-настоящему волшебно!

Уже с 6 декабря каток будет работать в штатном режиме: ежедневно, с 9:00 до 23:30. Продолжительность сеанса — один час, после чего лёд обрабатывается в течение 30 минут.

Цены на посещение:

первые четыре дневные сеанса по будням — бесплатно;

взрослый билет в будни — 800 рублей, детский (до 12 лет) — 300 рублей. Дети до 7 лет проходят бесплатно при наличии взрослого билета для сопровождающего;

в выходные дни взрослый билет – 950 рублей, детский – 400 рублей. Прокат коньков – 600 рублей за пару для взрослых и 300 рублей — для детей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться