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Уникальное явление: в Якутии упал астероид

Уникальное явление: в Якутии упал астероид
Уникальное явление: в Якутии упал астероид
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Вечером 3 декабря жители Олёкминского и Ленского районов Якутии стали свидетелями редкого космического явления — падения астероида. Небесное тело диаметром около 70 сантиметров вошло в земную атмосферу над городом Ленск в 19:14 по московскому времени.

Несмотря на относительно небольшой размер, жители региона смогли наблюдать яркую вспышку и кометоподобный хвост, сопровождавшие падение астероида. Представители МЧС заверили, что астероид не представлял угрозы для населения.

Астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена.

Профессор и член комитета по метеоритам Российской академии наук Виктор Гроховский в беседе с «Известиями» отметил, что раннее определение появления астероида и расчёт его траектории — это выдающееся достижение астрономов.

Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее.

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