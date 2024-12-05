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Хлои Кардашьян рассказала, почему перфекционизм мешает жить

Хлои Кардашьян рассказала, почему перфекционизм мешает жить
Хлои Кардашьян
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Звезда уверена, что идеальный порядок не всегда идёт в плюс. Хлои Кардашьян рассказала, что с юности с большим энтузиазмом и аккуратностью относится к любому делу, однако иногда это превращается в настоящую проблему.

Особенно от перфекционизма Кардашьян страдают её дети. Теледива внимательно следит за тем, чтобы каждая игрушка и вещь её сына Татума и дочери Тру лежала на своём месте. Постепенно ребята приучились к идеальному порядку и испытывают тревожность, если что-то лежит не там, где нужно.

Когда я вижу, как мои дети скрупулёзно расставляют игрушки по местам, я хватаюсь за голову и говорю: «Боже, что я с ними делаю? Они становятся точно такими же, как и я», — жалуется Хлои.

Бизнесвумен признаётся, что иной раз перфекционизм сильно мешает ей жить, ведь приходится без конца следить за тем, где и как лежат вещи, а это мало способствует расслаблению. Кардашьян надеется, что в будущем её сын и дочь смогут побороть тревожность в вопросах порядка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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