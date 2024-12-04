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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать икру

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать икру
Как правильно выбрать икру
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Перед новогодними праздниками специалисты Роспотребнадзора напомнили правила при выборе красной икры. Продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами, белками, йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, E и группы B-группы.

При покупке икры следует обратить внимание на несколько важных моментов:

  1. Покупайте икру только в проверенных местах, нельзя покупать её с рук или в местах несанкционированной торговли.
  2. Изучайте этикету: на ней должны быть указаны название рыбы, даты изготовления и фасовки. Информация на жестяной банке должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р», причём надпись должна быть выбитой изнутри.
  3. Избегайте икры, содержащей пищевую добавку Е-239 (уротропин). Допустимые консерванты для икры: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.
  4. Икринки должны быть мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные.
  5. Качественные икринки сохраняют форму при лёгком нажатии, в отличие от искусственных, которые разваливаются.
  6. Обратите внимание на внешний вид икры: банка не должна быть помятой или вздутой.
Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, продукт уже размораживали. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.
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