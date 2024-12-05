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Гастроэнтеролог рассказала, сколько можно есть мандаринов в день

Гастроэнтеролог рассказала, сколько мандаринов можно есть в день
Сколько можно есть мандаринов в день
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В предновогодние и праздничные дни мандарины являются одним из самых желанных фруктов — их запах и вкус у многих ассоциируются с Новым годом. Есть ли норма потребления мандаринов в день, рассказала врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Мария Комбарова.

С точки зрения гастроэнтерологии оптимально употреблять 2-3 очищенных плода мандарина на один приём пищи. Это примерно 180-200 граммов продукта.

Мария Комбарова подчёркивает, что переедание этих цитрусовых фруктов, как правило, не вызывает негативных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые проявляются в виде метеоризма и нарушения стула. Тем не менее стоит помнить, что цитрусовые могут вызвать аллергическую реакцию.

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