Есть, что посмотреть: в «Лужниках» появился полуторачасовой прогулочный маршрут

Отличный вариант, чтобы провести время с пользой и полюбоваться красотами столицы. В «Лужниках» появился маршрут, входящий в проект «Прогулки с архитектором». За полуторачасовой променад можно подробно рассмотреть все важные объекты на территории спортивного комплекса.

Прогулочный маршрут в «Лужниках» Фото: Градостроительный комплекс Москвы

Начать прогулку предлагают с местного парка, который за последние несколько лет преобразился до неузнаваемости и превратился в одно из знаковых мест Москвы. Далее по курсу — Дворец гимнастики Ирины Винер, в который к тому же можно зайти внутрь. После этого стоит отправиться к отреставрированному спортзалу «Дружба» и Дворцу тенниса. Последний сразу бросается в глаза благодаря своему яркому фасаду.

Рядом — Дворец водных видов спорта и ледовый дворец «Кристалл». А далее маршрут пролегает через живописную Лужнецкую набережную, на которой расположились тренировочные площадки, беговые и велодорожки, а также зоны отдыха. Идеальное завершение прогулки — станция канатной дороги. Прокатиться над Москвой-рекой можно круглый год. «Конечная» находится на Воробьёвых горах.

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