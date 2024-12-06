Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Есть, что посмотреть: в «Лужниках» появился полуторачасовой прогулочный маршрут

Есть что посмотреть: в «Лужниках» появился полуторачасовой прогулочный маршрут
Спорткомплекс «Лужники»
Аудио-версия:
Комментарии

Отличный вариант, чтобы провести время с пользой и полюбоваться красотами столицы. В «Лужниках» появился маршрут, входящий в проект «Прогулки с архитектором». За полуторачасовой променад можно подробно рассмотреть все важные объекты на территории спортивного комплекса.

Прогулочный маршрут в «Лужниках»

Прогулочный маршрут в «Лужниках»

Фото: Градостроительный комплекс Москвы

Начать прогулку предлагают с местного парка, который за последние несколько лет преобразился до неузнаваемости и превратился в одно из знаковых мест Москвы. Далее по курсу — Дворец гимнастики Ирины Винер, в который к тому же можно зайти внутрь. После этого стоит отправиться к отреставрированному спортзалу «Дружба» и Дворцу тенниса. Последний сразу бросается в глаза благодаря своему яркому фасаду.

Рядом — Дворец водных видов спорта и ледовый дворец «Кристалл». А далее маршрут пролегает через живописную Лужнецкую набережную, на которой расположились тренировочные площадки, беговые и велодорожки, а также зоны отдыха. Идеальное завершение прогулки — станция канатной дороги. Прокатиться над Москвой-рекой можно круглый год. «Конечная» находится на Воробьёвых горах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
5 декабря открывается ГУМ-каток: сколько стоит ледовый сеанс на главной площадке страны
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android