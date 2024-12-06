Названы самые необычные направления для новогоднего путешествия по России

Где провести самую волшебную ночь года? Эксперты туроператора «Алеан» предложили варианты направлений для новогоднего путешествия. На первом месте — республика Марий Эл. В селе Кукнур находится резиденция местных Деда Мороза и Снегурочки, а прогулка по нарядной Йошкар-Оле не оставит равнодушным даже самого серьёзного туриста. Цены на двухдневное путешествие на двоих стартуют от 52 тыс. рублей.

Не менее интересны новогодние традиции Кавказа. Путешественникам предлагают отправиться в Северную Осетию. Тур по старинным сёлам, историческим крепостям и другим интересным местам добавит новогодним каникулам волшебства, а расслабиться после этого можно на горячих термальных источниках села Бирагзнг. Путешествие туда обойдётся примерно в 54 тысячи.

Для любителей истории идеально подойдёт поездка в село Абалак в Тюменской области. Там можно встретить Новый год в остроге, который стоит с XVI века. За это придётся отдать 42 тысячи. Чуть дороже выйдет путешествие в гости к тверскому Деду Морозу — Луми Тайкури (48 тыс. рублей). А тем, кто даже в новогоднюю ночь не хочет отказываться от движения, предлагают отправиться в железнодорожный круиз по Русскому Северу. За пятидневную поездку просят от 68 тысяч.

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