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14 декабря в парке «Москино» откроется большая горка для тюбинга

14 декабря в парке «Москино» откроется большая горка для тюбинга
Парк «Москино»
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Окунуться в зимнюю сказку можно будет всей семьёй. 14 декабря в кинопарке «Москино» начнёт работать тюбинговая горка и кинокаток, а как только пройдут снегопады, там появится и лыжня. Будет весело и интересно посетителям разных возрастов.

Зона тюбинга разделена на две секции — для детей и для взрослых. Склон в парке не слишком крутой, поэтому кататься с комфортом смогут даже новички и самые маленькие посетители. Дополнительно в парке «Москино» будут проходить различные мастер-классы и другие мероприятия для всей семьи.

Работать зимние развлечения в «Москино» будут вплоть до конца сезона — 1 марта 2025 года. График работы и стоимость прохода на тюбинговую горку и каток будут известны позднее.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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