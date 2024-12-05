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Институт Pantone назвал цвет 2025 года

Институт Pantone назвал цвет 2025 года
Мокко мусс
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Вкусный, нежный и дорогой — всё это он… Институт Pantone назвал цвет 2025 года. Им стал оттенок 17-1230 Mocha Mousse («Мокко мусс»), который отлично вписывается в будни каждого из нас.

Цвет мокко мусс

Цвет мокко мусс

Фото: Pantone

Это цвет на стыке коричневого и бежевого, который удивительно напоминает шоколадный мусс или кофейную пенку. На минувших Неделях моды он хотя бы раз, но встречался в новых коллекциях ведущих дизайнеров.

Мы живём в такое время, когда происходит слишком много серьёзного, но при этом всем нам хочется лёгкости… В выбранном цвете есть воздушность и нежность, — рассказали представители Pantone.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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