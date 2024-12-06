Аномальное тепло: в Москве ожидается плюсовая температура

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Гидрометцентр сообщил о резкой смене погоды в Москве — после небольших морозов снова грядёт потепление.

Антициклон, порадовавший москвичей и гостей столицы зимним солнышком и отметившийся первыми «морозами», не задержится в регионе и продолжит своё движение на восток. На смену ему придёт обширная циклоническая система с запада с более тёплым и влажным воздухом.

В субботу, 7 декабря, прогнозируется снег умеренной интенсивности. Ночью температура составит -3…-5 градусов, днём будет -1…-3 градуса.

Снег продолжит идти и в ночь на воскресенье, в Москве термометры покажут -1…-3 градуса. Днём 8 декабря ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами гололёд, ещё немного потеплеет: до 0…-2 градусов.

В понедельник, 9 декабря, пройдут небольшие осадки. Ночью температура составит +1…-4 градуса, а днём воздух прогреется до +2…-3 градусов.

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