Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Российская школьница установила мировой рекорд, сделав 3333 рывка гири

Российская школьница установила мировой рекорд, сделав 3333 рывка гири
Виталина Дёмина
Аудио-версия:
Комментарии

Девочка почти три часа поднимала груз. Виталина Дёмина из Алапаевска стала рекордсменкой, сделав 3333 рывка гири. 14-летняя школьница тягала снаряд весом 6 кг. Ранее подобное не удавалось сделать ни одной даже взрослой девушке.

Виталина занимается гиревым спортом с 2021 года. Свой первый рекорд Дёмина установила, подняв груз 1111 раз, а прошлым летом ей удалось удвоить результат. Тренер чемпионки Александр Шанин направил запрос на внесение рекорда в Книгу Гиннесса.

К слову, Шанин известен в Алапаевске как батюшка Серафим. По утрам Александр проводит службы в церкви, а вечерами занимается в тренажёрном зале. Спорт стал для него неотъемлемой частью жизни, как и духовное развитие.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В Москве прошли соревнования «Лига триатлона & Ironstar Indoor 2024»
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android