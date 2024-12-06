Российская школьница установила мировой рекорд, сделав 3333 рывка гири

Девочка почти три часа поднимала груз. Виталина Дёмина из Алапаевска стала рекордсменкой, сделав 3333 рывка гири. 14-летняя школьница тягала снаряд весом 6 кг. Ранее подобное не удавалось сделать ни одной даже взрослой девушке.

Виталина занимается гиревым спортом с 2021 года. Свой первый рекорд Дёмина установила, подняв груз 1111 раз, а прошлым летом ей удалось удвоить результат. Тренер чемпионки Александр Шанин направил запрос на внесение рекорда в Книгу Гиннесса.

К слову, Шанин известен в Алапаевске как батюшка Серафим. По утрам Александр проводит службы в церкви, а вечерами занимается в тренажёрном зале. Спорт стал для него неотъемлемой частью жизни, как и духовное развитие.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.