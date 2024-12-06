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В Москве на Новый год не будут пускать праздничные салюты

В Москве на Новый год не будут производить праздничные салюты
Салют
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Об этом сообщил Сергей Собянин. Принято официальное решение о том, что в Москве не будут запускать новогодние фейерверки. Точно так же было в 2022-м и 2023-м. Информация об остальных развлекательных мероприятиях в столице станет известно позднее.

Нет, не планируется, — ответил мэр столицы на вопрос журналистов о том, прогремят ли праздничные фейерверки в столице в этот раз.

Решение не запускать салюты в Москве было принято по итогам голосования в «Активном гражданине». В этом году праздничных салютов не будет также в Курской и Брянской областях, в Удмуртии и Пермском крае.

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