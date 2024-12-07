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Неизвестная болезнь в Конго унесла жизни 143 человек

В ноябре в юго-западной провинции Демократической Республики Конго от неизвестной болезни погибло 143 человека. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные властей.

У инфицированных людей наблюдаются симптомы гриппа, включая высокую температуру, сильные головные боли и кашель. Случаи заболевания зафиксированы в регионе Панзи, куда была направлена медицинская бригада для сбора образцов и проведения анализа с целью выявления заболевания.

Ситуация крайне тревожная, поскольку число инфицированных продолжает расти, заявил лидер гражданского общества Сефориен Манзанса. В Панзи существуют проблемы с поставками лекарств, больные люди умирают в собственных домах из-за отсутствия лечения.

Местный эпидемиолог сообщил, что сильнее всего болезнь поражает женщин и детей.

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