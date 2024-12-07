Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Неизвестная болезнь в Конго унесла жизни 143 человек

Неизвестная болезнь в Конго унесла жизни 143 человек
Неизвестная болезнь в Конго унесла 143 жизни
Аудио-версия:
Комментарии

В ноябре в юго-западной провинции Демократической Республики Конго от неизвестной болезни погибло 143 человека. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные властей.

У инфицированных людей наблюдаются симптомы гриппа, включая высокую температуру, сильные головные боли и кашель. Случаи заболевания зафиксированы в регионе Панзи, куда была направлена медицинская бригада для сбора образцов и проведения анализа с целью выявления заболевания.

Ситуация крайне тревожная, поскольку число инфицированных продолжает расти, заявил лидер гражданского общества Сефориен Манзанса. В Панзи существуют проблемы с поставками лекарств, больные люди умирают в собственных домах из-за отсутствия лечения.

Местный эпидемиолог сообщил, что сильнее всего болезнь поражает женщин и детей.

Читайте также:
Эпидемиолог объяснил, почему в России распространился вирус Коксаки

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android