Роберт Паттинсон снялся в стильном образе для обложки журнала

Актёр принял участие в модной фотосессии. В последнее время Роберт Паттинсон не так часто появляется на публике и редко даёт интервью, поскольку сосредоточен на заботе о не так давно появившейся на свет дочери.

И всё-таки исполнитель роли Эдварда Каллена в фильме «Сумерки» сделал исключение и снялся для обложки журнала The New York Times в образе в стиле 80-х. Актёр позировал перед камерой в кожаном костюме.

Роберт Паттинсон Фото: The New York Times

Журналисты издания после съёмки назвали Паттисона «последней настоящей кинозвездой»:

Вероятно, он действительно всегда хотел стать артистом, не будучи при этом знаменитостью. Но потом он превратил свою славу в спектакль.

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