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На любой вкус и цвет: Беговое сообщество представило календарь стартов на 2025 год

На любой вкус и цвет: Беговое сообщество представило календарь стартов на 2025 год
Календарь стартов на 2025-й
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Время строить большие спортивные планы! Беговое сообщество представило календарь стартов в Москве и Санкт-Петербурге на 2025 год. Сезон обещает быть ярким и интересным, а стать частью грандиозных мероприятий сможет любой желающий, ведь впереди целых 16 стартов. Регистрация на некоторые из них откроется уже в этом году.

Так, 3 августа пройдёт СПБ полумарафон «Северная столица». Московский марафон в 2025 году будет разделён на два дня. 20 сентября на старт выйдут участники, бегущие 10 км, а 21 сентября — марафонскую дистанцию (42,2 км).

При этом некоторые старты пройдут в нетипичные даты. Например, один из самых ожидаемых из них – Ночной забег – впервые состоится 21 июня. А обновлённый марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге – 5 июля. Кроме того, маршрут легендарного марафона будет обновлён.

А ещё новом сезоне продолжит развиваться студенческое направление. В рамках Московского полумарафона, марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и Московского марафона вновь пройдут открытые студенческие эстафеты, которые в этом году состоялись впервые, но уже завоевали любовь участников.

Календарь соревнований Бегового сообщества в Москве на 2025 год:

Февраль

  • 8 и 9 февраля – легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже;
  • 15 и 16 февраля – II этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25.

Апрель

  • 6 апреля – Забег «Апрель» и III этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25;
  • 19 апреля – Кросс «Быстрый пес» и IV этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25;
  • 20 апреля – Кросс «Лисья гора»;
  • 26 апреля – Московский полумарафон, забег на 5 км и Детский забег;
  • 27 апреля – Московский полумарафон, забег на 21,1 км.

Май

  • 24 мая – V этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25;
  • легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе и Детский забег.

Июнь

  • 8 июня – Красочный забег;
  • 21 июня – Ночной забег.

Июль

  • 5 июля – Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

Август​​

  • 2 августа – Детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица»;
  • 3 августа – СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге;
  • 23 августа – Детский забег в рамках полумарафона «Лужники»;
  • 24 августа – полумарафон «Лужники».

Сентябрь

Октябрь​​

  • 4 октября – Кросс «Быстрый пёс»;
  • 5 октября – Кросс «Лисья гора»;
  • 26 октября – Крылатский трейл.

Ноябрь​​

  • 15 и 16 ноября – легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже;
  • 22 и 23 ноября – I этап Студенческого кубка Бегового сообщества 25/26.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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