На любой вкус и цвет: Беговое сообщество представило календарь стартов на 2025 год

Время строить большие спортивные планы! Беговое сообщество представило календарь стартов в Москве и Санкт-Петербурге на 2025 год. Сезон обещает быть ярким и интересным, а стать частью грандиозных мероприятий сможет любой желающий, ведь впереди целых 16 стартов. Регистрация на некоторые из них откроется уже в этом году.

Так, 3 августа пройдёт СПБ полумарафон «Северная столица». Московский марафон в 2025 году будет разделён на два дня. 20 сентября на старт выйдут участники, бегущие 10 км, а 21 сентября — марафонскую дистанцию (42,2 км).

При этом некоторые старты пройдут в нетипичные даты. Например, один из самых ожидаемых из них – Ночной забег – впервые состоится 21 июня. А обновлённый марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге – 5 июля. Кроме того, маршрут легендарного марафона будет обновлён.

А ещё новом сезоне продолжит развиваться студенческое направление. В рамках Московского полумарафона, марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и Московского марафона вновь пройдут открытые студенческие эстафеты, которые в этом году состоялись впервые, но уже завоевали любовь участников.

Календарь соревнований Бегового сообщества в Москве на 2025 год:

Февраль

8 и 9 февраля – легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже;

15 и 16 февраля – II этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25.

Апрель​

6 апреля – Забег «Апрель» и III этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25;

19 апреля – Кросс «Быстрый пес» и IV этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25;

20 апреля – Кросс «Лисья гора»;

26 апреля – Московский полумарафон, забег на 5 км и Детский забег;

27 апреля – Московский полумарафон, забег на 21,1 км.

Май

24 мая – V этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25;

легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе и Детский забег.

Июнь​

8 июня – Красочный забег;

21 июня – Ночной забег.

Июль​

5 июля – Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

Август​​

2 августа – Детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица»;

3 августа – СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге;

23 августа – Детский забег в рамках полумарафона «Лужники»;

24 августа – полумарафон «Лужники».

Сентябрь​

20 сентября – Московский марафон, забег на 10 км и Детский забег;

21 сентября – Московский марафон, забег на 42,2 км.

Октябрь​​

4 октября – Кросс «Быстрый пёс»;

5 октября – Кросс «Лисья гора»;

26 октября – Крылатский трейл.

Ноябрь​​

15 и 16 ноября – легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже;

22 и 23 ноября – I этап Студенческого кубка Бегового сообщества 25/26.

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