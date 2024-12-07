VK и Brand Analytics выяснили, о чём и о ком в 2024 году говорили чаще всего

Для исследования было обработано 31,5 миллиарда публикаций в интернете. Brand Analytics и «ВКонтакте» составили список персон и тем, которые в 2024 году пользователи Сети обсуждали активнее всего. В рейтинг попали селебрити, спортсмены, фильмы и сериалы, аниме, игры, k-pop и даже сленг.

Инфлюенсеры года

Самой обсуждаемой персоной среди российских инфлюенсеров стал певец SHAMAN. На втором месте — Баста, у которого оказалась самая большая аудитория по версии VK Музыки. Замыкает отечественный топ-3 Ольга Бузова. Самыми обсуждаемыми зарубежными звёздами стали Лана Дель Рей, Билли Айлиш и Канье Уэст.

Пары года

Среди российских знаменитостей парами года названы Джиган и Оксана Самойлова, Татьяна Ким и Владислав Бакальчук, а также Павел Дуров и Ирина Болгар. А вот наиболее интересными иностранными союзами оказались Канье Уэст и Бьянка Цензори, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, Джастин и Хейли Бибер.

Актёры года

Первый в российском топе — Никита Кологривый, на втором месте разместился Сергей Безруков, а на третьем — Юра Борисов. Среди зарубежных актёров самой обсуждаемой персоной стала Леди Гага. Следом за ней — Леонардо Ди Каприо и Дженна Ортега.

Юра Борисов Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Фильмы года

Первое место среди российских досталось фильму «Мастер и Маргарита», почётное серебро ушло «Бременским музыкантам», а бронза — картине «Лёд 3». Лучшие зарубежные картины: «Дюна 2», «Дэдпул и Росомаха» и «Битлджус Битлджус».

Сериалы года

В 2024-м чаще всего говорили о сериале «Комбинация». На втором месте — «Преступление и наказание», а замыкает топ проект «Игры». Самыми обсуждаемыми зарубежными сериалами стали турецкий «Зимородок», «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix, а также «Властелин колец: Кольца власти».

Спортсмены года

Самой популярной российской спортсменкой 2024 года стала фигуристка Камила Валиева. На второй строчке — хоккеист Александр Овечкин. Замыкает топ-3 олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. В мировом топе первое место занял футболист Лионель Месси, второе — капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. На третьей строчке оказался Килиан Мбаппе.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Игры года

Чаще всего в Сети говорили об играх Helldivers 2, Zenless Zone Zero и Black Myth: Wukong. Среди российских видеоигр самой обсуждаемой стала «Смута».

Сленг года

Самым обсуждаемым сленговым словом года стало «пов» (POV или point of view — «точка зрения»). На втором месте — «аура» (или aura points — «баллы ауры»). Замыкает топ-3 «аутентичность» (верный своей личности, духу или характеру).

K-pop и аниме года

Лидерами в категории k-pop оказались группы Stray Kids, ATEEZ и ENHYPEN. Среди аниме больше всего обсуждали «Синюю тюрьму: Блю Лок», «Провожающая в последний путь Фрирен» и «Моя геройская академия».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.