В Москве пройдут международные и всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

Приглашение получили сборные Индии, Кубы, Пакистана, Перу, ЮАР и Бразилии. C 14 по 18 декабря на Волейбольной арене «Динамо» в Москве состоятся всероссийские и международные соревнования по фитнес-аэробике.

В программе пять официально аккредитованных спортивных дисциплин: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Соревнования по аэробике проходят под названием MATRESHKA FITNESS-AEROBICS CHAMP, а команды, представляющие хип-хоп, выйдут на площадку турнира MISHKA HIP HOP CHAMP.

В третий раз Москва пригласила зарубежных спортсменов на масштабный турнир по аэробике и хип-хопу. Для названия выбрали простые и понятные слова «Матрёшка» и «Мишка», которые во всём мире ассоциируются с Россией, — сказала президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Призовой фонд соревнований – 1 800 000 рублей. Победители получат традиционные кубки в виде матрёшки и мишки, а также призы с элементами хохломы и гжели. Поскольку турнир проходит накануне новогодних праздников, его участников и зрителей ждёт праздничная программа с Дедом Морозом и подарками.

На международный турнир в Москве подали заявки больше тысячи участников из разных уголков мира. В планах федерации активно развивать партнёрство с зарубежными коллегами, регулярно проводить международные турниры ­и расширять географию участников.

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