Копия отца: в Сети обсуждают сына Джонни Деппа, который работает барменом

Парень ведёт закрытый образ жизни. Сыну Джонни Деппа и Ванессы Паради, Джеку, уже 22 года. В отличие от родителей и своей сестры Лили-Роуз, он совсем не ищет славы. Несмотря на это, у Джека образовалась целая армия поклонников, которые уверены, что он запросто может построить карьеру в кино.

Удивительно, но вместо этого Депп-младший выбирает жизнь вдали от ковровых дорожек. Недавно стало известно, что Джек какое-то время работал барменом в небольшом ресторане в Париже.

Джек Депп Фото: Из дивного архива Лили-Роуз Депп

Он отличный парень. Джек держится в стороне от всеобщего внимания. Он работал у меня за барной стойкой и иногда помогал на кухне, — рассказал владелец заведения.

Поклонники парня шутят, что из-за него пора вводить премию на звание самого привлекательного сотрудника общепита: «Парень, твоё место на подиуме, а не на кухне», «Красавчик. Очень похож на Джонни», «Вот что значит отличные гены».

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