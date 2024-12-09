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В Москве ожидается понижение температуры до -15 градусов

Готовим пуховики и тёплые шапки: в Москве ожидается понижение температуры до -15 градусов
В Москве похолодает до -15 градусов
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В столицу идёт похолодание: температура будет ниже климатической нормы. Прогноз на текущую неделю уточнил Гидрометцентр России.

До середины недели в Москве температура будет колебаться около и немного выше климатической нормы. Пройдут осадки в виде снега, местами мокрого снега, возможен гололёд. В конце рабочей недели воздушные массы будут приходить с севера, и показания термометров понизятся, они окажутся на 3-4 градуса ниже нормы.

По предварительным прогнозам синоптиков, похолодание не будет продолжительным.

В начале недели температура воздуха днём будет колебаться от 0 до -5 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -7 градусов.

В пятницу, 13 декабря, синоптики обещают -4…-9 градусов днём, в субботу температура понизится до -6…-11 градусов, а в воскресенье будет уже -2…-7 градусов. В ночные часы в выходные ожидается похолодание до -9…-15 градусов.

В среду в Москве возможен мокрый снег, а во второй половине недели прогнозируется небольшой снег.

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