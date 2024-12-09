Тимоти Шаламе удивил поклонников познаниями в американском футболе

Актёр давно увлекается этим видом спорта. Тимоти Шаламе, как оказалось, не только талантливый артист, но ещё и преданный болельщик. На днях он стал приглашённым экспертом на передаче, посвящённой студенческому американскому футболу.

Шаламе удивил ведущих и зрителей тем, насколько хорошо он разбирается в этом виде спорта. Более того, прямо во время эфира Тимоти сделал точнейший прогноз на ближайшие встречи, назвав имена практически всех игроков из упомянутых им команд.

Актёр, как настоящий профессионал, разложил по полочкам все вероятные исходы матчей, оперируя при этом терминами, который вспомнит далеко не каждый болельщик. Поклонники Шаламе теперь шутят, что в случае, если карьера в кино пойдёт по наклонной, Тимоти сможет работать комментатором на играх.

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