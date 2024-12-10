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Осталось в далёком прошлом: стилист назвал главный антитренд зимы

Осталось в далёком прошлом: стилист назвал главный антитренд зимы
Главные антитренды зимы
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Эта вещь была в моде 15 лет назад. Стилист Лина Дембикова рассказала, от какой верхней одежды отказаться этой зимой, чтобы оставаться в тренде. По словам эксперта, уже давно вышли из моды меховые жилеты, которые когда-то были в гардеробе у каждой модницы.

Лина отметила, что зимний сезон 24/25 — отличное время для стильных экспериментов. Дембикова посоветовала отдавать предпочтение ярким цветам в луках.

Ещё не стоит одеваться скучно, например, только в чёрный пуховик, в чёрную шапку, хоть они и популярны. Дело в том, что время довольно сложное и практичное. Люди не тратят лишние деньги на одежду, — подчеркнула стилист.

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