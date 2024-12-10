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Звёздный врач раскрыл секреты молодости 55-летней Мэрайи Кэри

Звёздный врач раскрыл секреты молодости 55-летней Мэрайи Кэри
Мэрайя Кэри
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Дерматолог Хассан Галадари уверен, что певица — частый гость в кабинете косметолога. Специалист раскрыл секрет молодости Мэрайи Кэри. По его словам, причина безупречной кожи 55-летней дивы кроется в правильно подобранном уходе и процедурах.

Вполне вероятно, что она регулярно делает инъекции ботокса, чтобы разгладить морщины вокруг глаз и на лбу, — отметил Галадари.

Кроме того, врач уверен, что Кэри периодически делает инъекции радиочастотными микроиглами, которые помогают поддерживать упругость кожи, а также пилинги для сохранения ровного тона лица.

Мэрайя может делать процедуры лазерной шлифовки и регулярные пилинги, чтобы контролировать пигментацию и поддерживать здоровый и сияющий цвет лица, — добавил дерматолог.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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