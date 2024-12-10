Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Мужчина несколько месяцев живёт под водой ради мирового рекорда

Мужчина несколько месяцев живёт под водой ради мирового рекорда
Рюдигер Кох
Аудио-версия:
Комментарии

Он собирается провести там в общей сложности 120 дней. Рюдигер Кох из Германии вот уже 3 месяца живёт в под водой. Для этого 59-летний аэрокосмический инженер спроектировал специальную капсулу в Карибском море. Мужчина планирует установить новый мировой рекорд по самому долгому нахождению в доме под водой.

Это не так уж и сложно! Я не чувствую, что страдаю здесь. Тяжелее всего пересилить желание выйти, чтобы позаниматься дайвингом, — рассказал Кох.

Площадь капсулы, в которой живет Рюдигер, составляет 30 квадратных метров. У энтузиаста есть кровать, телевизор, вентиляторы, спутниковый интернет, солнечная батарея и даже переносной туалет. По словам мужчины, сильнее всего во время своего эксперимента он скучает по горячему душу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Российская школьница установила мировой рекорд, сделав 3333 рывка гири
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android