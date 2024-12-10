Мужчина несколько месяцев живёт под водой ради мирового рекорда

Он собирается провести там в общей сложности 120 дней. Рюдигер Кох из Германии вот уже 3 месяца живёт в под водой. Для этого 59-летний аэрокосмический инженер спроектировал специальную капсулу в Карибском море. Мужчина планирует установить новый мировой рекорд по самому долгому нахождению в доме под водой.

Это не так уж и сложно! Я не чувствую, что страдаю здесь. Тяжелее всего пересилить желание выйти, чтобы позаниматься дайвингом, — рассказал Кох.

Площадь капсулы, в которой живет Рюдигер, составляет 30 квадратных метров. У энтузиаста есть кровать, телевизор, вентиляторы, спутниковый интернет, солнечная батарея и даже переносной туалет. По словам мужчины, сильнее всего во время своего эксперимента он скучает по горячему душу.

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