Спорт, музыка и горы: с 24 по 30 марта пройдёт фестиваль New Star Camp

В одном месте вновь соберутся профессионалы, любители активного отдыха, а также все желающие добавить в жизнь яркие краски. С 24 по 30 марта на горном курорте «Роза Хутор» пройдёт ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp. В этот раз его концепция — Upshifting.

Весной 2025 года «Роза Хутор» станет местом, где сольются спорт, искусство и музыка. Это идеальная среда для полного погружения в атмосферу свободы, динамики, экспериментов и технологий. Все активности будут объединены в четыре направления — Action, Music, Mind и Explore.

Впервые в истории фестиваля в рамках направления Action пройдёт финальный этап чемпионата России по сноуборду в дисциплине Big Air, зимний беговой клуб, функциональные тренировки и многое другое. В рамках направления Music на New Star Camp выступят более 70 музыкантов.

Направление Mind «отвечает» за неспортивные активности. Здесь будет йога, лекторий, кинопоказы, коворкинг, а также совместный арт-проект New Star Camp и студии koshta.collective.

Направление Explore станет эпицентром для apres-ski активностей и объединит всё, что делает активный отдых в горах незабываемым: фудкорты с авторской кухней, уютные лаунж-зоны для релакса и множество других форматов. Билеты уже в продаже!

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