Атмосфера снежных вершин: 21 декабря на «Воробьёвых горах» пройдёт фестиваль «Горы рядом»

В этот день склоны горнолыжного комплекса будут открыты для всех желающих. Гости фестиваля «Горы рядом» смогут бесплатно покататься на лыжах или сноуборде, поучаствовать в мастер-классах от знаменитого сноубордиста Дмитрия Логинова и многократной чемпионки России по горнолыжному спорту Виталины Гириной, а также попробовать свои силы в любительских соревнованиях.

21 декабря на «Воробьёвых горах» будет особенная атмосфера с крутым музыкальным сопровождением от диджея. А кульминацией вечера в 19:00 станет выступление известной группы Cream Soda, которое оставит самые приятные воспоминания у гостей об этом дне.

Для тех, кто не планирует кататься на лыжах или сноуборде, а хочет лишь насладиться выступлением артистов, Московская канатная дорога запустит специальный тариф «Зритель». Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт уникальная акция. Гости смогут принять участие в создании гигантского шарфа с символикой «Московского спорта», который будет согревать ратрак.

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