Недельный фастфуд-запой: мужчина в Китае попал в больницу с кровью белого цвета

30-летний мужчина из китайской провинции Фуцзянь оказался в больнице после недели непрерывного употребления фастфуда. Его доставили в медицинское учреждение с острой болью в животе, а анализы показали, что его кровь приобрела молочный оттенок, сообщает местное издание Oriental Daily.

При поступлении в больницу пациент находился в критическом состоянии, его в срочном порядке направили в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него гиперлипидный панкреатит — воспаление поджелудочной железы, вызванное высоким уровнем липидов в крови. По словам медиков, заболевание вызвала диета мужчины.

В то же время алкоголизм, ожирение, плохо контролируемый диабет и побочные эффекты некоторых лекарств также могут вызывать гиперлипидемический панкреатит, поэтому не терпите внезапную боль в животе. Тяжёлые случаи могут привести к летальному исходу.

Во время обследования медики зафиксировали у пациента крайне высокий уровень триглицеридов, что придало его крови характерный белый цвет.

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