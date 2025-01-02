Как сохранить здоровье кишечника в праздники? Микробиолог дала пять советов

Переедание и употребление блюд с высокий калорийностью в праздники может нарушить работу пищеварительной системы, что приведёт к вздутию живота, дискомфорту и даже к долгосрочным последствиям для здоровья кишечника. Джессика Скоффилд, доцент кафедры микробиологии Университета Алабамы в Бирмингеме, дала пять советов, которые помогут поддерживать работу кишечника в новогодние праздники.

Выбирайте клетчатку. Праздничные блюда часто перегружены углеводами, поэтому не пренебрегайте овощами и цельными зёрнами, которые поддерживают работу кишечника. Клетчатка способствует здоровому пищеварению и помогает предотвратить запоры, питая полезные бактерии в кишечнике. Пейте много воды. С обилием алкогольных напитков питьевая вода может отойти на второй план. Однако вода помогает расщеплять пищу и обеспечивает её бесперебойное прохождение через кишечник. Старайтесь выпивать стакан воды перед каждым приёмом пищи, а также чередовать воду и любые праздничные напитки как можно чаще. Не спешите. Волнение от праздничных встреч может побудить вас есть слишком быстро, что может замедлить пищеварение. Медленное употребление еды даёт вашему кишечнику время подать сигнал о том, что он полон. Осознанное питание может уменьшить вздутие живота и предотвратить переедание, позволяя всем наслаждаться любимыми блюдами праздника без боли в животе. Принимайте пробиотики. Это полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника. Такие продукты, как йогурт и кефир, естественным образом содержат пробиотики. Продолжайте двигаться. Хотя сон после еды может показаться заманчивым, лёгкая физическая активность помогает пищеварению. Движение, даже короткая прогулка, стимулирует пищеварение и может уменьшить вздутие живота.

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