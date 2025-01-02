Как сохранить здоровье кишечника в праздники? Микробиолог дала пять советов
Переедание и употребление блюд с высокий калорийностью в праздники может нарушить работу пищеварительной системы, что приведёт к вздутию живота, дискомфорту и даже к долгосрочным последствиям для здоровья кишечника. Джессика Скоффилд, доцент кафедры микробиологии Университета Алабамы в Бирмингеме, дала пять советов, которые помогут поддерживать работу кишечника в новогодние праздники.
- Выбирайте клетчатку. Праздничные блюда часто перегружены углеводами, поэтому не пренебрегайте овощами и цельными зёрнами, которые поддерживают работу кишечника. Клетчатка способствует здоровому пищеварению и помогает предотвратить запоры, питая полезные бактерии в кишечнике.
- Пейте много воды. С обилием алкогольных напитков питьевая вода может отойти на второй план. Однако вода помогает расщеплять пищу и обеспечивает её бесперебойное прохождение через кишечник. Старайтесь выпивать стакан воды перед каждым приёмом пищи, а также чередовать воду и любые праздничные напитки как можно чаще.
- Не спешите. Волнение от праздничных встреч может побудить вас есть слишком быстро, что может замедлить пищеварение. Медленное употребление еды даёт вашему кишечнику время подать сигнал о том, что он полон. Осознанное питание может уменьшить вздутие живота и предотвратить переедание, позволяя всем наслаждаться любимыми блюдами праздника без боли в животе.
- Принимайте пробиотики. Это полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника. Такие продукты, как йогурт и кефир, естественным образом содержат пробиотики.
- Продолжайте двигаться. Хотя сон после еды может показаться заманчивым, лёгкая физическая активность помогает пищеварению. Движение, даже короткая прогулка, стимулирует пищеварение и может уменьшить вздутие живота.
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