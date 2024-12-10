14 декабря на катке ВДНХ пройдёт первый в этом сезоне ночной сеанс катания

Первые 300 посетителей каждого сеанса получат уникальную возможность покататься на коньках с подсветкой. 14 декабря на катке ВДНХ пройдёт первый в этом сезоне ночной ледовый сеанс. Насладиться идеальным льдом и полюбоваться красивой архитектурой можно будет с 23:30 и до 2:00 (последний сеанс начинается в 1:25, после этого вход на лёд закрывается).

Следующие сеансы ночного катания запланированы на 6 и 25 января, а также 14 февраля. Как правило, атмосфера на катке ВДНХ в это время по-настоящему волшебная и романтичная — такое оценит даже самый серьёзный посетитель.

Попасть на каток получится только по билетам. Кроме того, на площадке есть прокат. Главной новинкой этого сезона станут коньки с подсветкой. А ещё для гостей катка будет работать точка с горячими напитками, где можно купить согревающий сибирский чай и попробовать безалкогольный глинтвейн на ягодах и фруктах.

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