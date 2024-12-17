Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Один неожиданный аромат так же эффективен для улучшения сна, как и снотворное

Один неожиданный аромат так же эффективен для улучшения сна, как и снотворное
Этот аромат помогает заснуть не хуже лекарств
Аудио-версия:
Комментарии

Недавнее исследование показало, что запах партнёра может оказывать такой же положительный эффект на сон, как и приём снотворного, например, мелатонина. Учёные из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что такой запах создаёт ощущение безопасности и комфорта, что способствует более крепкому и здоровому сну.

В эксперименте участникам давали наволочки из футболок, которые до этого надевали их партнёры. Сон тех добровольцев, кто спал на таких наволочках, заметно улучшился, даже если они не знали, откуда взялся знакомый запах.

Руководитель исследования Марлиз Хофер заметила, что сон участников стал эффективнее более чем на 2%. Это сравнимо с действием мелатонина — популярного снотворного. Оказывается, даже незаметный запах партнёра может успокаивать и помогать лучше спать.

Поэтому если вы не можете спать без любимого, вам достаточно взять вещь с запахом партнёра.

Теперь учёные хотят проверить, сможет ли запах родителей таким же образом улучшить сон их детей.

Читайте также:
Необычная поза для сна может быть секретом финансового успеха

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android