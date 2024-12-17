Один неожиданный аромат так же эффективен для улучшения сна, как и снотворное

Недавнее исследование показало, что запах партнёра может оказывать такой же положительный эффект на сон, как и приём снотворного, например, мелатонина. Учёные из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что такой запах создаёт ощущение безопасности и комфорта, что способствует более крепкому и здоровому сну.

В эксперименте участникам давали наволочки из футболок, которые до этого надевали их партнёры. Сон тех добровольцев, кто спал на таких наволочках, заметно улучшился, даже если они не знали, откуда взялся знакомый запах.

Руководитель исследования Марлиз Хофер заметила, что сон участников стал эффективнее более чем на 2%. Это сравнимо с действием мелатонина — популярного снотворного. Оказывается, даже незаметный запах партнёра может успокаивать и помогать лучше спать.

Поэтому если вы не можете спать без любимого, вам достаточно взять вещь с запахом партнёра.

Теперь учёные хотят проверить, сможет ли запах родителей таким же образом улучшить сон их детей.

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