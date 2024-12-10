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Российский актёр Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей 2024 года

Российский актёр Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей 2024 года
Марк Эйдельштейн
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Артист из Нижнего Новгорода продолжает покорять Голливуд. Марк Эйдельштейн оказался в рейтинге самых стильных людей 2024 года по версии журнала The New York Times. Вместе с 22-летним актёром в топ попали Бейонсе, Деми Мур, Дэниел Крейг и другие звёзды мирового масштаба.

Слава и широкая известность пришли к Марку благодаря съёмкам в фильме «Анора». Фильм завоевал положительные оценки кинокритиков, а также главную награду на фестивале в Каннах. Благодаря этому Эйдельштейна заметили самые известные режиссёры.

На днях стало известно, что Марк получил главную роль в сериале «Мистер и миссис Смит». Кроме того, в 2025 году на экраны выйдет отечественный фильм «Буратино», в котором снялся и Эйдельштейн.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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