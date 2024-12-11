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Стилист Александр Рогов рассказал, с чем носить самый трендовый оттенок 2025 года

Стилист Александр Рогов рассказал, с чем носить самый трендовый оттенок 2025 года
С чем носить коричневые вещи
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Сочетать вещи в этом цвете можно с самыми неожиданными вариантами. Стилист Александр Рогов рассказал, с чем носить трендовый коричневый («мокко мусс»), который неделю назад был назван институтом Pantone цветом 2025 года. По словам эксперта, найти идеальное комбо для него можно в любом гардеробе.

Модная Заметка. Коричневый — это новый чёрный! — подчеркнул Рогов.

Стилист призвал носить коричневые вещи в сочетании с небесно-голубым, горчично-жёлтым, а также бэйби пинк. Особенно актуально смотрятся аксессуары и обувь в таких оттенках — это простой способ разнообразить образ и добавить в строгий зимний лук яркие краски, которых очень не хватает, когда на улице не так часто выходит солнце.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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