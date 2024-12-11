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Диетолог рассказала об удивительных свойствах ягод асаи для здоровья

Диетолог рассказала об удивительных свойствах ягод асаи для здоровья
Удивительные свойства ягод асаи для здоровья
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Эксперт по питанию Анджела Кинтас рассказала о полезных свойствах ягод асаи, которые становятся всё более популярными благодаря своим уникальным качествам. По словам специалиста, этот экзотический плод похож на чернику или виноград, но внутри него скрывается косточка, напоминающая вишнёвую.

Анджела Кинтас подчеркнула насыщенный вкус асаи, который сочетает в себе кислые нотки винограда, малины и граната, с лёгким оттенком шоколада. Ягоды растут на высоких пальмах, и сборщики вынуждены забираться на вершины деревьев, чтобы получить урожай.

Диетолог отметила, что плоды обладают мощным антиоксидантным действием. Асаи богат витаминами, клетчаткой, кальцием, железом и калием, а также содержит полезные жирные кислоты и аминокислоты.

Исследования подтверждают, что регулярное употребление ягод асаи может способствовать снижению уровня холестерина, улучшению когнитивных функций, здоровья кожи и защите организма от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

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