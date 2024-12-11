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В Роскачестве назвали основные причины отсутствия интернета на смартфоне

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выделили несколько основных факторов, которые могут привести к отсутствию мобильного интернета на смартфонах.

Чаще всего причинами такой проблемы являются:

Истечение оплаченного периода. Прежде всего следует проверить баланс счёта. Между тем даже при наличии средств на счёте можно исчерпать лимит трафика, который предусмотрен вашим тарифом. Режим «в самолёте». Часто пользователи сами непреднамеренно включают этот режим, что приводит к полному отключению передачи мобильных данных. Зона покрытия Сети. Важно помнить, что вне зоны приёма сигнала мобильный интернет может пропадать. Чаще всего это наблюдается в отдалённых районах. Слот для сим-карты. В некоторых смартфонах с двумя слотами только один поддерживает стандарт 4G. Перестановка сим-карты в другой слот может восстановить подключение к высокоскоростному интернету. Проблемы с сим-картой. Повреждения или неправильное размещение сим-карты также могут быть причиной отсутствия связи. Эксперты советуют осмотреть карту и переустановить её в случае необходимости. Вредоносное ПО. Вирусы и шпионские программы способны изменять настройки смартфона, блокируя доступ к интернету. Регулярная проверка устройства антивирусными программами позволит избежать подобных неприятностей.

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