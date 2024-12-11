В Роскачестве назвали основные причины отсутствия интернета на смартфоне
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выделили несколько основных факторов, которые могут привести к отсутствию мобильного интернета на смартфонах.
Чаще всего причинами такой проблемы являются:
- Истечение оплаченного периода. Прежде всего следует проверить баланс счёта. Между тем даже при наличии средств на счёте можно исчерпать лимит трафика, который предусмотрен вашим тарифом.
- Режим «в самолёте». Часто пользователи сами непреднамеренно включают этот режим, что приводит к полному отключению передачи мобильных данных.
- Зона покрытия Сети. Важно помнить, что вне зоны приёма сигнала мобильный интернет может пропадать. Чаще всего это наблюдается в отдалённых районах.
- Слот для сим-карты. В некоторых смартфонах с двумя слотами только один поддерживает стандарт 4G. Перестановка сим-карты в другой слот может восстановить подключение к высокоскоростному интернету.
- Проблемы с сим-картой. Повреждения или неправильное размещение сим-карты также могут быть причиной отсутствия связи. Эксперты советуют осмотреть карту и переустановить её в случае необходимости.
- Вредоносное ПО. Вирусы и шпионские программы способны изменять настройки смартфона, блокируя доступ к интернету. Регулярная проверка устройства антивирусными программами позволит избежать подобных неприятностей.
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