Биотехнолог предупредила об опасности популярной американской привычки

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва предупредила, что привычка не снимать уличную обувь дома может навредить здоровью. Как рассказала эксперт в беседе с «Лентой.ру», на подошвах обуви скапливаются различные микроорганизмы, многие из которых могут вызвать болезни.

Например, бактерии вроде стрептококков и стафилококков способны вызвать воспаление кожи, если попадут в организм через мелкие повреждения. Кишечная палочка, которую мы приносим домой на подошвах, способна вызвать пищевые отравления и другие серьёзные проблемы.

Наибольшую опасность принесённые с обувью микроорганизмы представляют для пожилых людей со сниженным иммунитетом и маленьких детей, которые часто играют на полу.

Также в зоне риска находятся домашние питомцы, которые могут заразиться, например, глистами и рядом вирусных инфекций (герпесвирусный ринотрахеит, микоплазмоз, хламидиоз).

Биотехнолог советует всегда снимать уличную обувь перед входом в дом, чаще мыть руки, а также обрабатывать обувь и коврики у дверей.

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